Ranheim 3 tok ledelsen da Christoffer Wiig scoret allerede etter to minutter, og Sander Liabø fikk nettsus og doblet ledelsen for Ranheim 3 etter 20 minutters spill. Tre minutter før hvilen økte avstanden mellom lagene da Aleksander Dahl-Andersen satte inn 3-0. Stillingen sto seg til hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-3.

Måltørke etter pause

Til tross for mange tapre forsøk gjennom andre omgang, maktet ingen av lagene å finne nettmaskene etter pause. Dermed endte kampen 0-3.

Ranheim 3s Bendik Melling Lesund fikk se det gule kortet.

Troner på topp

Etter fredagens kamp er NTNUI 2 på fjerdeplass på tabellen med tolv poeng, mens Ranheim 3 er på topp i divisjonen med 18 poeng.

Ove Runhaug dømte kampen.

NTNUI 2 spiller neste kamp mot Lade 27. mai, mens Ranheim 3 møter Orkanger 31. mai.