Verken Birkenes eller Gimletroll 2 maktet å sette ballen i nettet før hvilen. Dermed viste resultattavla 0-0 midtveis.

Birkenes sikret seieren

Etter et kvarter av andreomgangen tok Birkenes ledelsen ved Sagen, og fire minutter senere scoret Birkenes-spilleren igjen da han gjorde 2-0. Et kvarter før full tid reduserte Gimletroll 2 da Johannes Erdvik Nesheim satte inn 1-2-målet. Sagen gjorde hattrick to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-1.

Klatret på tabellen

Birkenes og Gimletroll 2 er nå begge oppe i seks poeng.

Mads Tveitereid dømte oppgjøret.

20. april er det ny kamp for Gimletroll 2. Da møter de Donn. Birkenes skal måle krefter med Jerv 23. april.