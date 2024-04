Jostein Vassdal Tveiterås sendte Osterøy foran da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen. Baune 2 var uheldig og scoret selvmål etter et kvarters spill. Samme spiller scoret igjen da han gjorde 3-0 like etterpå. Aksel Seljeset Johannessen reduserte for Baune 2 et kvarter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-1 til pause.

Målbonanza etter pausen

Osterøy rykket ytterligere ifra da Loke Solberg Loftås økte ledelsen fem minutter ut i andreomgangen, og etter 63 minutter økte avstanden mellom lagene da Magnus Stordal satte inn 5-1 for Osterøy. To minutter senere var hattricket et faktum for Tveiterås. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 6-1.

Spennende runde i vente

Hjemmelag må skaffe dommer var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Baune 2 måle krefter med Stanghelle/Dale/Vaksdal, mens Osterøy møter Nordhordland 2.