Søgne tok føringen da Linus Vallesverd satte inn 1-0 etter elleve minutter, og Anton Nygård scoret og doblet ledelsen for Søgne seks minutter senere. Etter 21 minutters spill reduserte Vigør 2 til 1-2. Tobias Severinsen satte ballen i mål like etterpå for Søgne og sørget for at stillingen var 3-1, og Søgne rykket ytterligere ifra da Aron Kristoffer Svendsen økte ledelsen et kvarter før pause. Vigør 2 reduserte til 2-4 åtte minutter senere. Ved pause var stillingen 2-4.

Målshow etter pause

Åtte minutter etter sidebytte la Eirik Heddeland Karlsen på til 5-2 for Søgne, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Elias Atkinson satte inn 6-2 for Søgne. Etter 51 minutter scoret Nygård igjen da han gjorde 7-2, og Morten Leithe Abrahamsen økte ledelsen da han satte inn 8-2 tre minutter senere. Lasse Meland Hallandvik økte ledelsen for Søgne da han satte inn 9-2 etter 58 minutters spill, og Svendsen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 10-2 ni minutter senere. Hussein Idris Sido satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter før slutt. Den endelige stillingen i kampen ble 2-11.

Søgne topper tabellen

Etter mandagens kamp er Vigør 2 på ellevteplass på tabellen med null poeng, mens Søgne ligger på førsteplass med sju poeng.

Fredrik Jakob Fredriksen var dommer i oppgjøret.

26. april er det ny kamp for Vigør 2. Da møter de Randesund 3. Søgne skal måle krefter med Spind samme dag.