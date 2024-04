Eivor Mebust Øyasæter sendte Orkanger foran da hun satte inn 1-0 etter tolv minutter, men Martine Tirslaug Sve utlignet for Melhus/Gimse/Gauldal sju minutter senere. Ved pause sto det 1-1.

Ett poeng til hver

Melhus/Gimse/Gauldal var uheldig og scoret selvmål noen minutter ut i andreomgangen. Karen Schei Lie satte ballen i mål etter 52 minutters spill. Tuva Stensås gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 2-3 åtte minutter før slutt, og samme spiller sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 3-3. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-3.

Orkangers Karen Røhmesmo Berg fikk se det gule kortet. For Melhus/Gimse/Gauldal fikk Stensås og Klas Grøseth gult kort.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter onsdagens kamp er Orkanger på sjuendeplass på tabellen med ett poeng, mens Melhus/Gimse/Gauldal ligger på femteplass med to poeng.

Anders Kjønø var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Orkanger måle krefter med Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg, mens Melhus/Gimse/Gauldal møter Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg.