Tony Kversøy Oteiza ga Trane 2 ledelsen tidlig i oppgjøret, og Trane 2 var på farten igjen allerede etter fem minutters spill. De doblet ledelsen da Peter Severin Halland satte inn 2-0. Sindre Solberg Eng økte til 3-0 for Trane 2 fire minutter senere, og Halland satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 27 minutter. Etter 45 minutters spill reduserte Kristoffer Gjelsvik til 1-4 for TIF Viking 2. Lagene gikk av banen på stillingen 4-1 til pause.

Trane 2 var suverene i andre omgang

Noen minutter ut i andre omgang la Eirik Rikstad på til 5-1 for Trane 2, og etter 56 minutter scoret Oteiza sitt andre mål da han gjorde 6-1. Halland fikk sitt hattrick fem minutter senere, og Eng satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-1 for Trane 2 etter 65 minutters spill. Oteiza sikret seg hattrick da han ordnet 9-1 fem minutter senere. Etter 77 minutter ble avstanden mellom lagene redusert da Gjelsvik reduserte til 2-9. Trane 2 økte ledelsen da Damjan Agic satte ballen i nettet etter 90 minutters spill. Dermed var stillingen 10-2. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 10-2.

Slik spilles neste runde

Atle Eriksen var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal TIF Viking 2 måle krefter med Skansemyren, mens Trane 2 møter Voss 3.