Valldal/NEG tok ledelsen ved Christoffer Heggen før det første minuttet var spilt. Sju minutter senere ble vondt til verre for Aksla 2, da Henrik Myklebust Vestre doblet ledelsen for Valldal/NEG. Etter tolv minutters spill økte avstanden mellom lagene da K. Sjøblom-Uri satte inn 3-0 for Valldal/NEG, og samme lag rykket ytterligere ifra da K. Sjøblom-Uri økte ledelsen like etterpå. Etter 22 minutter var hattricket et faktum for K. Sjøblom-Uri, og K. Sjøblom-Uri scoret sitt fjerde mål da han gjorde 6-0 to minutter senere. Bortelaget økte ledelsen da K. Sjøblom-Uri satte ballen i nettet etter 25 minutters spill. Dermed var stillingen 7-0, og Adrian Johansen Hjelle satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter senere. Samme spiller økte ledelsen for gjestene da han satte inn 9-0 noen minutter før pause. Lagene gikk til pause på stillingen 0-9.

Målshow i andre omgang

To minutter etter sidebytte økte avstanden mellom lagene da Adrian Wilhelmsen Barmsnes satte inn 10-0, og fem minutter senere la Magnus Johnsen Grønmo på til 11-0 for samme lag. Hjelle fikk sitt hattrick ni minutter ut i andreomgangen, og Valldal/NEG-angriperen scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 13-0 rett etterpå. K. Sjøblom-Uri økte ledelsen da han satte inn 14-0 da det var spilt et kvarter av andre omgang, og K. Sjøblom-Uri scoret igjen da han gjorde 15-0 fem minutter senere. Etter 57 minutter økte samme lag ved Christoffer Heggen, og like etterpå scoret K. Sjøblom-Uri sitt åttende mål da han gjorde 17-0. Etter 60 minutters spill fullførte Christoffer Heggen sitt hattrick, og Vestre la på til 19-0 for bortelaget to minutter senere. Ingar Hoel satte ballen i nettet og økte ledelsen til 20-0 for samme lag tre minutter før slutt, og rett etterpå vartet Vestre opp med hattrick. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 0-21.

Ny runde - nye muligheter

Begge lag spiller sin neste kamp 22. april. Aksla 2 skal spille mot Sunnylven, mens Valldal/NEG møter Valder/Godøy 2.