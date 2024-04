Sørfjell tok ledelsen da Erik Fredli Rothschild scoret etter 32 minutters spill. Ved pause sto det 1-0.

Kontroll etter pause

Mogos Zere Kidane utlignet da han satte inn 1-1 noen minutter ut i andreomgangen. Niklas Hauer sendte Sørfjell foran på nytt da han satte inn 2-1 ni minutter etter pause, og Marius Andre Dreier scoret for Sørfjell og sørget for at stillingen var 3-1 da det var spilt en halv time i andre omgang. Ett minutt på overtid reduserte Vegårshei da Marius Bjorkjendal satte inn 2-3-målet. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-2.

Sørfjells Alexander Walle Jensen, Markus Eilertsen, Alexander Slåen Omdal og Andreas Hole Finsrud fikk gult kort. For Vegårshei fikk Mogos Zere Kidane, Christian Lindtveit Lines og Birger Skaaland Stebekk gult kort.

Troner øverst

Vegårshei har tapt sine to siste kamper.

Etter torsdagens kamp ligger Sørfjell på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Vegårshei er på åttendeplass med null poeng.

Bjørn Helge Dahle var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vegårshei spiller mot Hisøy 3 25. april, mens Sørfjell spiller neste kamp mot Froland 2 2. mai.