Det ble ingen lyd av nettsus før hvilen. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-0 midtveis.

Dominerte etter hvilen

Felix Kutsche Eriksen sendte Våg foran da han satte inn 1-0 noen minutter ut i andre omgang, og samme mann scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-0 noen minutter etter hvilen. Etter et kvarter av andreomgangen reduserte Trauma ved Thor Hott Johansen. Et kvarter før full tid scoret Våg ved Tobias Kaas Knutsen, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Våg. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 4-1.

Vågs Tobias Kaas Knutsen og Mathias Myrland Syversen pådro seg gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter mandagens kamp er Våg nummer to på tabellen med seks poeng, mens Trauma er på ellevteplass med ett poeng.

Zxhim Hyseni var dommer i kampen.

20. april skal Våg møte Lyngdal, mens Trauma møter Donn.