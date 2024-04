Bjørn Magnus Therkelsen ga Hei 4 7er ledelsen etter bare fem minutters spill, men Christoffer Riis utlignet da han satte inn 1-1 tre minutter senere. Herkules 2 7er tok ledelsen 2-1 noen minutter før pause. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 1-2.

Målbonanaza etter pausen

Noen minutter ut i andreomgangen scoret bortelaget , og gjestene økte ledelsen da 40-åringen satte ballen i nettet ti minutter ut i andre omgang. Dermed var stillingen 4-1. Therkelsen reduserte til 2-4 fire minutter senere, og etter 54 minutter vartet Hei 4-spilleren opp med hattrick. Herkules 2 7er gjorde 5-3 like etterpå. Christian Wright-Thomassen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 4-5 etter 60 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-5.

Spennende runde i vente

Sefik Begluk var kampleder.

Hei 4 spiller neste kamp mot Fossum Skien 29. april, mens Herkules 2 prøver seg mot Storm 4 tre dager senere.