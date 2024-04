Stian Wallem Bøe ga Arna-Bjørnar 2 ledelsen tidlig i oppgjøret etter kun åtte minutter, men Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy 2 utlignet til 1-1 da en spiller satte ballen i mål fire minutter senere. Markus Hagen sendte vertene i føringen etter 16 minutters spill, men Aksel Svardal Helleve utlignet da han satte inn 2-2 like etterpå. Samme spiller sørget for at Arna-Bjørnar 2 tok ledelsen igjen med sin scoring et kvarter før hvilen, og seks minutter senere vartet Arna-Bjørnar 2-spilleren opp med hattrick. Bøe scoret sitt andre mål da han gjorde 5-2 etter 28 minutter. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-5.

Dominerte andre omgang

En av lagets spillere gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 3-5 noen minutter etter pause. Aksel Svardal Helleve satte ballen i nettet og økte ledelsen noen minutter ut i andreomgangen. Fire minutter etter sidebytte fullførte en spiller sitt hattrick, og en av lagets spillere reduserte for Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy 2 fire minutter senere. En spiller sørget for balanse i vertene-regnskapet da han satte inn 6-6 etter 47 minutters spill, og Hagen sendte Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy 2 i ledelsen på nytt da han satte inn 7-6 fem minutter senere. Fire minutter før slutt utlignet Theodor Henrik Dale for Arna-Bjørnar 2, og samme spiller scoret igjen da han gjorde 8-7 rett etterpå. Henrik Fromreide utlignet til 8-8 da han satte ballen i mål etter 70 minutter. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 8-8.

Spennende runde i vente

Kian Vincent Solheim Meidell Mundheim var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Arna-Bjørnar 2 måle krefter med Gulen, mens Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy 2 møter Bergen Nord 2.