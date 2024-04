Etter 17 minutters spill tok Sport Torghatten ledelsen ved Mina Marie Engelsø Heide, og Frøya Baustad fikk nettsus og doblet ledelsen to minutter senere. Sport Torghatten økte ledelsen da Mina Marie Engelsø Heide satte ballen i nettet etter 31 minutter. Dermed var stillingen 3-0, og sju minutter senere var hattricket et faktum for Sport Torghatten-spilleren. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-4.

Rana / Gruben reduserte

Gunnhild Pedersen Helgå reduserte til 1-4 for Rana/Gruben et kvarter før full tid, og Gwen Joy Ocampo Olaussen gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 2-4 rett etterpå. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-4.

Leder serien

Etter oppgjøret har både Rana/Gruben og Sport Torghatten tre poeng.

Ahmed Taki dømte kampen.

Sport Torghatten spiller neste kamp mot Rana/Gruben 3 21. april, mens Rana/Gruben møter Mosjøen 30. april.