Etter bare to minutters spill tok Emblem 2 ledelsen ved Mathias Angeltveit, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Emblem 2. Ottersen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 etter 13 minutter, og Stranda-angriperen utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål like etterpå. Etter 24 minutters spill fullførte Angeltveit sitt hattrick. Lagene gikk av banen på stillingen 2-3 til pause.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Omar Sebastian Søholt Berge utlignet da han satte inn 3-3, og Filip Hostacny sendte Stranda i ledelsen etter 73 minutter. William Fagerhaug Emblem sørget for balanse i Emblem 2-regnskapet da han satte inn 4-4 fire minutter senere. Luca Engeset Sanchez sørget for at Stranda tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 78 minutters spill, og Olai Hjelle Reiten sørget for at stillingen var 6-4 åtte minutter senere. W. Emblem reduserte til 5-6 ett minutt før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 6-5.

Isak Nystøyl Gjerde fikk se det gule kortet.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter søndagens kamp er Stranda på andreplass på tabellen med sju poeng, mens Emblem 2 ligger på femteplass med tre poeng.

Steinar Hjelle var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Emblem 2 spiller mot Sykkylven 28. april, mens Stranda spiller neste kamp mot Harøy/HaNo/Lepsøy dagen etter.