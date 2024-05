Hedda Sæther (Charlottenlund) satte inn et straffespark etter 20 minutter. Karita Vågø Fjukstad utlignet da hun satte inn 1-1 etter 35 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Direkte rødt kort til Tiller 3

Etter 70 minutter tok Charlottenlund ledelsen på nytt ved Maria Årbogen Tørriseng, og Solveig Rabliås sørget for jubel da hun satte inn 3-1 fem minutter senere. Mille Walnum Kristiansen la på til 4-1 for vertene fire minutter før slutt. Ett minutt før slutt ble Tiller 3 redusert til ti mann etter at Sanna Sveine Follestad fikk rødt kort. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-1.

Charlottenlunds Perwin Selin Kesen fikk se det gule kortet.

Tok steg på tabellen

Tiller 3 har tapt fire kamper på rad.

Etter tirsdagens kamp er Charlottenlund på tredjeplass på tabellen med ti poeng, mens Tiller 3 er nummer åtte med tre poeng.

Håvard Ophaug var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Tiller 3 måle krefter med NTNUI 2, mens Charlottenlund møter Heimdal.