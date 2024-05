Jørgen Bøe Kvandahl sendte Kvæsma i ledelsen etter kun ni minutter, og Kvæsma doblet ledelsen da Gunnarsen satte inn 2-0. 26-åringen scoret igjen da han gjorde 3-0 et kvarter før hvilen. Tordar Eidet Karlsen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-3 like etterpå. Kvandahl satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Kvæsma, og tre minutter før pause var hattricket et faktum for Gunnarsen. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 5-1.

Kvæsma dro ifra

Kvandahl gjorde hattrick noen minutter ut i andre omgang. Åtte minutter etter sidebytte reduserte Lyngen/Karnes 2 da Markus Strand Isaksen satte inn 2-6-målet. Gunnarsen økte ledelsen for Kvæsma da han satte inn 7-2 åtte minutter senere. Den endelige stillingen i kampen ble 7-2.

Kvæsmas Vegard Antonsen og Halvor Drønen pådro seg gult kort. For Lyngen/Karnes 2 fikk Joachim Berg gult kort.

Klatret til femteplass

Etter mandagens kamp er Kvæsma på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Lyngen/Karnes 2 er nummer seks med tre poeng.

Ken Rune Johansen dømte oppgjøret.

Lyngen/Karnes 2 møter Fløya 4 25. mai, mens Kvæsma spiller neste kamp mot Hansjordnesbukta tre dager senere.