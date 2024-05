Vindbjart fikk en pangåpning på kampen da Malin Tambini Balchen Finnestad sendte laget sitt i ledelsen før det første minuttet var spilt. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-1.

Målbonanza etter hvilen

Finnestad fikk nettsus og doblet ledelsen for Vindbjart ett minutt etter sidebytte, og Kristine Roland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Vindbjart. Maren Bjørk la på til 4-0 for Vindbjart da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og samme lag rykket ytterligere ifra da Rahel Nyriarukundo økte ledelsen like etterpå. Eli Sofie Sandnes økte til 6-0 for Vindbjart etter 59 minutters spill, og Mathilde Kåsene Røraas satte ballen i nettet og økte ledelsen ti minutter senere. Sju minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Nyriarukundo satte inn 8-0, og fire minutter senere scoret Eli Sofie Sandnes sitt andre mål da hun gjorde 9-0. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 0-9.

Topper tabellen

Søgne hadde tatt poeng i alle kampene sine hittil i sesongen før kampen mot Vindbjart J15.

Etter onsdagens kamp er Søgne på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Vindbjart ligger på førsteplass med 15 poeng.

Nikolai Øvensen Ordahl var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Vindbjart måle krefter med Gimletroll 2, mens Søgne møter Torridal.