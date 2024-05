Sondre L. Bjerkgården ga Nome 2 ledelsen etter kun fire minutter. Simon Kviteberg Larssen (Tørn) scoret 1-1 fra ellevemetersmerket tre minutter senere, og Ivan Tastaiev sørget for ledelse da han satte inn 2-1-målet etter 21 minutters spill. Marius Sandstå Saga sørget for balanse i Nome 2-regnskapet da han satte inn 2-2 fire minutter senere, og Bjerkgården scoret igjen da han gjorde 3-2 etter 34 minutter. Sander Nygård scoret 4-2-målet etter 45 minutters spill. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 4-2.

Målene rant inn

Nome 2 økte ledelsen da Petter Sødal satte ballen i nettet fire minutter etter sidebytte. Dermed var stillingen 5-2. Tørn var uheldig og satte ballen i eget mål sju minutter senere. Etter et kvarter av andreomgangen reduserte Tørn da Torjus Pierre Storkås Stenberg satte inn 3-6-målet. Jon Vegar Løvgren satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-3 for Nome 2 etter 80 minutter. Kim Roger Løite reduserte for Tørn rett etterpå, og Tastaiev reduserte til 5-7 for Tørn etter 90 minutters spill. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 7-5.

Klatret til fjerdeplass

Etter torsdagens kamp er Nome 2 på fjerdeplass på tabellen med ni poeng, mens Tørn ligger på åttendeplass med null poeng.

Arben Haxha var dommer i oppgjøret.

21. mai er det ny kamp for Nome 2. Da møter de Borg. Tørn skal måle krefter med Bamble 2 25. mai.