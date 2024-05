Publikum fikk ingen mål å glede seg over i første omgang. Lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Dominerte i andreomgang

Aalberg sendte Innherred i ledelsen etter 63 minutters spill, og Svein Tore Tinglum doblet ledelsen for Innherred da han satte inn 2-0 ni minutter senere. Aalberg satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Innherred ni minutter før slutt, og Sindre Oslo Jule økte ledelsen for Innherred da han satte inn 4-0 tre minutter på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 0-4.

Klatret til andreplass

Før dagens kamp hadde Levangerstudentene vunnet tre kamper på rad.

Etter mandagens kamp er Levangerstudentene på femteplass på tabellen med tolv poeng, mens Innherred ligger på andreplass med 16 poeng.

Kristofer Turøy dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Levangerstudentene møter Egge 23. mai, mens Innherred spiller neste kamp mot Fram Skatval.