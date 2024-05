Strindheim 3 tok en tidlig ledelse i kampen ved Adam Ohrvik Jøssund. Allerede etter sju minutters spill ble vondt til verre for Hegra 2/Tangmoen 2, da samme spiller doblet ledelsen for Strindheim 3. Strindheim 3-angriperen laget hattrick da han la på til 3-0 tre minutter senere, og Strindheim 3 økte ledelsen da Adam Ohrvik Jøssund satte ballen i nettet etter 15 minutter. Dermed var stillingen 4-0. Athrav Ganesh Patil økte ledelsen da han satte inn 5-0 ti minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 5-0.

Målbonanza etter pausen

Hegra 2/Tangmoen 2 reduserte til 1-5 ved Sverre Hansen-Engberg åtte minutter ut i andreomgangen. Adam Ohrvik Jøssund økte ledelsen for Strindheim 3 da han satte inn 6-1 like etterpå, og Adam Ohrvik Jøssund scoret sitt sjette mål i kampen da han gjorde 7-1 etter 46 minutters spill. Iver Wangberg satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-1 for vertene, og Linus Østern Lien økte til 9-1 for Strindheim 3 fem minutter senere. Etter 60 minutter økte avstanden mellom lagene da Ludwig Bårdsen satte inn 10-1 for Strindheim 3. rett etterpå reduserte Oliver Mæhla Tverås til 2-10 for Hegra 2/Tangmoen 2. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 10-2.

Strindheim 3 topper serien

Det var Strindheim 3s tredje trepoenger på rad, og de har dermed full pott denne sesongen.

Etter onsdagens kamp ligger Strindheim 3 på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Hegra 2/Tangmoen 2 er på sjetteplass med null poeng.

Jonas Kjebekk-Johansen var kampleder.

I neste runde skal Strindheim 3 måle krefter med Flatås 13. mai. Hegra 2/Tangmoen 2 møter Vinne 2/Verdal 2 22. mai.