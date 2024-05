SIF/Hessa tok ledelsen ved Jonathan Mulelid etter 20 minutters spill, og Daniel Reza Malakzadeh doblet ledelsen for SIF/Hessa da han satte inn 2-0 tre minutter senere. Mathias Kristensen Sandø satte ballen i nettet og økte ledelsen et kvarter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 3-0.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

23-åringen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-0 noen minutter ut i andreomgangen, og Mulelid (SIF/Hessa) scoret fra ellevemeteren da det var spilt et kvarter av andre omgang. Odin Akslen Leikanger satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for SIF/Hessa seks minutter senere, og tre minutter før slutt økte SIF/Hessa ved Markus Foss Håndlykken. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 7-0.

SIF/Hessas Jonathan Mulelid, Mathias Kristensen Sandø og Markus Foss Håndlykken fikk gult kort. For Stranda fikk Eirik Sjåstad, Daniel Aal Norangshol og Magnus Aal Løvlid gult kort.

Tok steg på tabellen

Det var SIF/Hessas første seier i årets sesong.

Etter onsdagens kamp er SIF/Hessa nummer elleve på tabellen med fire poeng, mens Stranda er på åttendeplass med seks poeng.

Rohollah Ahmadzai var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. SIF/Hessa møter Stordal/Ørskog 24. mai, mens Stranda spiller neste kamp mot Volda.