Pedersen ga Charlottenlund 2 ledelsen allerede etter to minutters spill, og Camilla Bjerke Sekkeseter doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 fem minutter senere. Mia Kristiansen Gjeldnes satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 23 minutter, og Mia Myrland Jensen la på til 4-0 for Charlottenlund 2 like etterpå. Pedersen scoret igjen da hun gjorde 5-0 etter 27 minutters spill, og Sigrid Helene Grimstad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Charlottenlund 2 fem minutter senere. To minutter før sidebytte var hattricket et faktum for Pedersen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-7.

Var suverene i andre omgang

Etter et kvarter av andre omgang økte avstanden mellom lagene da Grimstad satte inn 8-0 for Charlottenlund 2, og gjestene økte ledelsen da Jensen satte ballen i nettet fire minutter senere. Dermed var stillingen 9-0. Pedersen økte ledelsen da hun satte inn 10-0 etter 64 minutter, og Charlottenlund 2 rykket ytterligere ifra da Gjeldnes økte ledelsen rett etterpå. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 0-11.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter onsdagens kamp er Hitra på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Charlottenlund 2 er nummer to med seks poeng.

Tesfa Muruts Tesfa var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Hitra spiller neste kamp mot Freidig 2 15. mai, mens Charlottenlund 2 spiller neste kamp mot Leksvik.