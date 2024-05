Gabriel Occean ga Odd ledelsen tidlig i kampen, og Sigbjørn Kristoffer Naur scoret og doblet ledelsen for Odd etter bare fem minutters spill. Sakarias Skorve økte ledelsen da han satte inn 3-0 etter 30 minutter. Leonard Røed Sørensen reduserte for Storm ni minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-1.

Holdt unna

Ti minutter ut i andreomgangen reduserte Storm da Sebastian Sandøy Sneltvedt satte inn 2-3-målet. Magnus Bøen-Lorentzen sørget for at stillingen var 4-2 to minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 4-2.

Storm leder serien

Før dagens kamp hadde Storm vunnet tre kamper på rad.

Etter oppgjøret står både Odd og Storm med ni poeng.

Bishar Aden Abdullahi dømte kampen.

13. mai skal Odd møte Gjerpen 3, mens Storm møter Pors.