Olaf Lien Skive ga laget sitt ledelsen da han satte inn 1-0-målet etter 45 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1.

Måtte forlate banen

S. Stokke scoret og doblet ledelsen for Lånke etter 55 minutters spill, og Trygve Dahl økte ledelsen da han satte inn 3-0 ti minutter senere. Flatanger ble redusert til ti mann da Stein Arild Nergård ble utvist etter 73 minutter. Seks minutter før slutt fikk Lånke straffespark, og S. Stokke scoret 4-0-målet. Martin Kjesbu økte ledelsen for Lånke da han satte inn 5-0 like etterpå. Lucas Leander Haagensen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-5 etter 90 minutters spill. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-5.

Flatangers Karl Ivar Dahle Høstland, Lucas Leander Haagensen og Benjamin Lein Fuglår fikk se det gule kortet. For Lånke fikk Stefanos Pitharoulis gult kort.

Lånke beholder femteplass

Etter lørdagens kamp ligger Flatanger på tolvteplass på tabellen med null poeng, mens Lånke er på femteplass med ni poeng.

Kristofer Turøy var dagens dommer.

I neste runde skal Flatanger måle krefter med Steinkjer 16. mai. Lånke møter Stjørdals-Blink 2 21. mai.