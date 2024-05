Sebastian Hustad Berg sørget for at Hamna 2 fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål etter bare sju minutter, og Hamna 2 var på farten igjen etter 35 minutters spill. De doblet ledelsen da Nikolai Jentoft Moen Botchway satte inn 2-0. Ett minutt senere økte Hamna 2 ved Vemund André Stensrud Nordøy. Fem minutter før sidebytte scoret Botchway sitt andre mål da han gjorde 4-0, og resultatet sto seg til hvilen. Ved pause var stillingen 0-4.

Målfest etter pausen

Isak Hamnes Johansen reduserte til 1-4 etter et kvarter av andreomgangen. Rett etterpå scoret Nordøy igjen da han gjorde 5-1, og Hamna 2 økte ledelsen da Elias August Vestgård satte ballen i nettet da det var spilt en halv time i andre omgang. Dermed var stillingen 6-1. Botchway fikk sitt hattrick ti minutter senere. I. Johansen scoret sitt andre mål da han gjorde 2-7 fire minutter før slutt. Like etterpå vartet Nordøy opp med hattrick. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-8.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter tirsdagens kamp er Ramfjord nummer tolv på tabellen med null poeng, mens Hamna 2 er på andreplass med tolv poeng.

Johnny Olsen var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hamna 2 måle krefter med Stakkevollan, mens Ramfjord møter Bardufoss.