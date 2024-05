Skurtveit sendte Bergen Nord foran da han satte inn 1-0 etter 18 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0.

Dominerte andre omgang

Skurtveit scoret og doblet ledelsen for Bergen Nord etter 50 minutter, og Mathias Vihovde Wigdahl Hegland satte ballen i nettet og økte ledelsen to minutter senere. Håkon Kristian Dahle økte ledelsen for Bergen Nord da han satte inn 4-0 da det var spilt et kvarter av andre omgang, og rett etterpå var hattricket et faktum for Skurtveit. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 5-0.

Dahle og Hegland fikk gult kort.

Ble værende på sjuendeplass

Etter tirsdagens kamp er Bergen Nord nummer fire på tabellen med sju poeng, mens Kvernbit er på sjuendeplass med tre poeng.

Leon Eikefet-Eide var kampleder.

28. mai er det ny kamp for Kvernbit. Da møter de Sund. Bergen Nord skal måle krefter med Nordhordland 2. juni.