Rosendal fikk kampens første mål etter bare fem minutters spill da Mari Hjelmeland satte ballen i nettet, men Selina Lygresten utlignet da hun satte inn 1-1. Martine Myklebust sendte Rosendal i ledelsen på nytt da hun satte inn 2-1 etter 30 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1 etter første omgang.

Rosendal beholdt føringen

Ebba Hermann-Fossli sørget for jubel da hun satte inn 3-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Tuva Mæland Maurangsnes var uheldig og satte ballen i eget mål for Rosendal seks minutter før slutt. Den endelige stillingen i kampen ble 3-2.

Mye å se fram til neste runde

Frøya Sverresdotter Hatteberg var kampleder.

13. april er det ny kamp for Rosendal. Da møter de Vedavåg Karmøy. Trio skal måle krefter med Trott/Solid/Stord 15 16. april.