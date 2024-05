Sunndal fikk en kjempestart på kampen da Sandøy-Sæther sendte laget sitt i ledelsen bare noen minutter ut i første omgang, og Sunndal var på farten igjen et kvarter før sidebytte. De doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Tre minutter senere reduserte Surnadal til 1-2. Etter 25 minutters spill var hattricket et faktum for Sunndal-angriperen. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-3.

Ingen flere mål

Publikum fikk ingen mål å glede seg over i andre omgang. Dermed endte kampen mellom Surnadal og Sunndal 1-3.

Edvald Hagen Nordvik fikk se det gule kortet.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter onsdagens kamp ligger Surnadal på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Sunndal er på tredjeplass med ni poeng.

Terje Polden var kampleder.

28. mai er det ny kamp for Sunndal. Da møter de Frei. Surnadal skal måle krefter med Molde 3 5. juni.