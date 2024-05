Mattias Breive Lauvrak sørget for at Jerv fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål etter bare sju minutter, men Ruslan Parfan utlignet da han satte inn 1-1 etter 34 minutters spill. Gard Bakke Granerud ga Jerv ledelsen på nytt rett etterpå. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2.

Dominerte etter pause

Tage Christopher Jørgensen-Hofstøl satte inn 3-1 noen minutter etter sidebytte, og etter et kvarter av andre omgang økte avstanden mellom lagene da Aynshet satte inn 4-1. Åtte minutter senere la samme spiller på til 5-1 for Jerv, og fire minutter før slutt var hattricket et faktum for Jerv-spilleren. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Aynshet satte inn 7-1 for Jerv, og Jonathan Havaas satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-1 for samme lag etter 80 minutter. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 1-8.

Jerv topper serien

Jerv har tatt poeng i sju kamper på rad.

Etter torsdagens kamp er Mandalskameratene på fjerdeplass på tabellen med 18 poeng, mens Jerv er serieleder med 19 poeng.

Abdelali el Kerchi var dommer i kampen.

Jerv spiller neste kamp mot Lyngdal 30. mai, mens Mandalskameratene spiller mot Donn dagen etter.