Knut Kleppo Vangen sendte Tynset i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 15 minutter, og Tynset var på farten igjen et kvarter før pause. De doblet ledelsen da Peder Hektoen satte inn 2-0. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0.

Sendt av banen

Etter 73 minutters spill reduserte Rodgers Kalyango til 1-2 for Trønder-Lyn. Alain Junior Ollé Ollé (Trønder-Lyn) ble vist av banen etter å ha fått sitt andre gule kort ti minutter senere. Etter 90 minutter ble Trønder-Lyns Troy Danyal Jules sendt av banen da han fikk sitt andre gule kort, men Kalyango sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 rett etterpå. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-2.

Tynsets Lars Strypet og Christoffer Engan fikk gult kort. For Trønder-Lyn fikk Carl Soba Langa gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter lørdagens kamp er Tynset på sjuendeplass på tabellen med ti poeng, mens Trønder-Lyn ligger på andreplass med 14 poeng.

Erlend Tømmerås Røkke var dommer.

I neste runde skal Tynset måle krefter med Nidelv 1. juni. Trønder-Lyn møter Hitra 8. juni.