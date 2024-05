Allerede etter åtte minutters spill tok Grane Arendal ledelsen ved Rasmussen. To minutter senere ble vondt til verre for Vindbjart 3, da Ole Mortensen-Brekke doblet ledelsen for Grane Arendal. Etter 16 minutter økte avstanden mellom lagene da 19-åringen satte inn 3-0, og seks minutter senere scoret Rasmussen sitt andre mål da han gjorde 4-0. Grane Arendal-angriperen sikret seg hattrick da han la på til 5-0 et kvarter før pause. Espen Godtfredsen reduserte for Vindbjart 3 like etterpå. Rasmussen økte ledelsen da han satte inn 6-1 etter 35 minutters spill. Åtte minutter senere reduserte Vindbjart 3 da André Bakken satte inn 2-6-målet. Stillingen sto seg til hvilen. Grane Arendal ble redusert til ti mann da Even Johannes Tokerud ble utvist etter 45 minutter. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-6.

Måtte forlate banen

Etter 68 minutters spill la Lars Mortensen-brekke på til 7-2 for Grane Arendal, og Grane Arendal-spilleren hadde akkurat blitt byttet inn da han økte ledelsen til 8-2 fem minutter senere. Ni minutter før slutt ble Mortensen-Brekke (Grane Arendal) sendt i dusjen da han pådro seg sitt andre gule kort, og Vindbjart 3 reduserte til 3-8 ved Lars Lilletun Langeland fire minutter senere. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-8.

Vindbjart 3s Martin Gardiner pådro seg gult kort. For Grane Arendal fikk Joakim Emilsen Schreuder, Even Eie, Noah Sebastian Lunden, Even Johannes Tokerud og Lars Mortensen-brekke gult kort.

Grane Arendal leder serien

Etter lørdagens kamp ligger Vindbjart 3 på ellevteplass på tabellen med tre poeng, mens Grane Arendal er på førsteplass med 15 poeng.

Terje Haugland var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Grane Arendal spiller mot FLIK 31. mai, mens Vindbjart 3 spiller neste kamp mot Donn 2 4. juni.