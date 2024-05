Tobias Gangstad sendte Spjelkavik i ledelsen etter 15 minutter, og Aron Tuva Holkestad scoret og doblet ledelsen for Spjelkavik. Eirik Kvistad økte til 3-0 for Spjelkavik ni minutter senere, og etter 27 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Trygve Skoghaug Strømmen satte inn 4-0. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0 etter første omgang.

Økte ledelsen

Aleksander Vasilev økte ledelsen for Spjelkavik da han satte inn 5-0 ett minutt etter pause, og samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 6-0 etter 57 minutter. Like etterpå økte hjemmelaget ved Kvistad. Luca Francis Irving gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-7 et kvarter før full tid. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 7-1.

Erik Knutsen Furmyr fikk gult kort.

Leder serien

Spjelkavik har vunnet fem av sine seks siste kamper.

Etter søndagens kamp er Spjelkavik på topp i serien på tabellen med 17 poeng, mens Guard/Rollon 2 er nummer fire med sju poeng.

Tor Henning Andersen dømte oppgjøret.

Guard/Rollon 2 spiller mot Hødd 2 6. juni, mens Spjelkavik spiller neste kamp mot Hareid dagen etter.