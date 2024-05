Markus Bakken Lindekleiv sendte Vindbjart 2 foran da han satte inn 1-0 et kvarter før pause, og Mathias Voreland Skårdal scoret og doblet ledelsen for Vindbjart 2 rett etterpå. Ved pause sto det 2-0.

Målfest etter pausen

Noen minutter ut i andre omgang reduserte Lucas Leander Engesveen til 1-2 for Tveit 2/Hånes 2, og to minutter etter sidebytte utlignet Yamen Yaser Ali for Tveit 2/Hånes 2. samme lag tok ledelsen da samme spiller satte inn 3-2 sju minutter senere, men Markus Bakken Lindekleiv utlignet til 3-3 da han satte ballen i mål ti minutter ut i andreomgangen. Vindbjart 2-spilleren gjorde hattrick etter 70 minutters spill. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 4-3.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter søndagens kamp er Vindbjart 2 på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens Tveit 2/Hånes 2 er nummer fire med seks poeng.

Abdul Reza Roshan Zamir var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Tveit 2/Hånes 2 møter Søgne 2 28. mai, mens Vindbjart 2 spiller neste kamp mot Otra/Valle to dager senere.