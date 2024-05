Stokke sendte NHHI 4 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter tolv minutter, og to minutter senere doblet Markus Hufthammer ledelsen. Stokke scoret igjen da han gjorde 3-0 etter 18 minutters spill, og NHHI 4 rykket ytterligere ifra da Torjus Røste Strømsjordet økte ledelsen sju minutter senere. Et kvarter før pause var hattricket et faktum for Stokke, og ni minutter senere økte avstanden mellom lagene da Strømsjordet satte inn 6-0 for NHHI 4. Stokke satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for NHHI 4. Lagene gikk til pause på stillingen 0-7.

NHHI 4 dro ifra

Vegard Grønset satte ballen i nettet og økte ledelsen ni minutter før slutt. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 0-8.

Klatret til andreplass

Etter søndagens kamp er Fri 2 nummer sju på tabellen med tre poeng, mens NHHI 4 er på andreplass med 15 poeng.

Ramyo Alsasi Mahmoud var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. NHHI 4 spiller neste kamp mot Lindås 31. mai, mens Fri 2 bryner seg på Åsane 4 to dager senere.