Publikum fikk ingen mål å glede seg over i første omgang. Lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Hadde grunn til å juble

Stryn 2 tok ledelsen 1-0 da det var spilt et kvarter av andreomgangen, men ni minutter senere utlignet Yazan Homan Ghader for Måløy 2. etter 70 minutters spill tok Måløy 2 ledelsen ved samme spiller. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-1.

Tok over tredjeplassen

Etter søndagens kamp er Måløy 2 på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Stryn 2 ligger på andreplass med seks poeng.

Hjemmelag må skaffe dommer var dommer.

2. juni skal Måløy 2 møte Eid 2, mens Stryn 2 møter Sandane.