Vuku tok ledelsen da Anton Sende scoret bare noen minutter ut i kampen, men etter 16 minutters spill utlignet Melhus/Gimse. Melhus/Gimses Kevin Ronaldinho Malin satte inn et straffespark sju minutter senere. Lucas Paulsen satte ballen i mål etter 30 minutter for Melhus/Gimse og sørget for at stillingen var 3-1, og det sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3 til pause.

Scoring fra elleve meter

Malin (Melhus/Gimse G16) scoret 4-1 fra krittmerket ti minutter ut i andre omgang, og sju minutter senere la samme lag på til 5-1. Fem minutter før slutt reduserte Vuku da Tobias Flyum satte inn 2-5-målet. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-5.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter mandagens kamp er Vuku på niendeplass på tabellen med seks poeng, mens Melhus/Gimse er nummer sju med ni poeng.

Jan-Magnus Johnsen Bråthen dømte oppgjøret.

2. juni er det ny kamp for Melhus/Gimse. Da møter de Levanger. Vuku skal måle krefter med Charlottenlund 3. juni.