Lucas Chibuike Bjaanes Chineke sendte Vidar i ledelsen etter tolv minutter, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Vidar to minutter senere. Adrian Lie Rosenkilde økte ledelsen da han satte inn 3-0 etter 17 minutters spill, og Jesper Byberg økte ledelsen for Vidar da han satte inn 4-0 noen minutter før pause. To minutter før sidebytte reduserte Randaberg da Lucas Emanuel Cota satte inn 1-4-målet. Lamek Hagos Tesfahanes satte ballen i nettet og økte ledelsen like etterpå. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-5.

Måltørke etter pause

Etter hvilen hadde begge lag tapre forsøk, men ingen av lagene maktet å få ballen i mål. Dermed endte oppgjøret 1-5.

Vidar topper serien

Etter mandagens kamp er Randaberg på sjetteplass på tabellen med ni poeng, mens Vidar er på topp i serien med 18 poeng.

Per Reidar Østby var dommer i kampen.

5. juni er det ny kamp for Randaberg. Da møter de Madla. Vidar skal måle krefter med Rennesøy samme dag.