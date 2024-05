En spiller sendte Østsiden Askøy 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter 15 minutters spill, men Leo Berg-Grindheim utlignet da han satte inn 1-1 ti minutter senere. Østsiden Askøy 2 tok føringen på nytt da en av lagets spillere satte inn 2-1 et kvarter før hvilen. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-1.

Minde 2 klarte ikke nærme seg

Hendrik Iversen Helland-Hansen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Lucas Sletten sendte Østsiden Askøy 2 i føringen igjen etter 60 minutter. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 3-2.

Tok steg på tabellen

Etter søndagens kamp ligger Østsiden Askøy 2 på sjuendeplass på tabellen med fire poeng, mens Minde 2 er på niendeplass med ett poeng.

Benn Ovesen var dagens dommer.

I neste runde skal Østsiden Askøy 2 møte Sund 2, mens Minde 2 møter Sotra 2.