Ulrik Stokke ga NHHI 4 ledelsen etter 18 minutter, men Sander Moldskred Skarstein sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 rett etterpå. NHHI 4 tok føringen på nytt etter 22 minutters spill, og Stokke scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 etter 35 minutter. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 3-1.

NHHI 4 så rødt

Samme mann laget hattrick da han ordnet 4-1 åtte minutter etter sidebytte, og Trym Marinius Hagen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for NHHI 4 fire minutter senere. Etter 66 minutters spill la NHHI 4 på til 6-1, og like etterpå økte NHHI 4 ledelsen. NHHI 4 måtte fullføre kampen med ti mann etter at Ludwig Dydland Strand fikk rødt kort fem minutter før slutt. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 7-1.

Åsane 4s Sander Moldskred Skarstein pådro seg gult kort.

Slik spilles neste runde

Sander Nielsen var dommer.

NHHI 4 spiller neste kamp mot Kvernbit 3 17. april, mens Åsane 4 bryner seg på Vestsiden-Askøy 3 27. april.