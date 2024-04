Austevoll tok ledelsen da Lars Storm Totlandsdal scoret etter bare åtte minutter, men Lucas André Nordvik Merkesdal sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 ett minutt senere. Austevoll tok føringen igjen da Aleksander Lauvik Ramsay satte inn 2-1 etter 37 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2 til pause.

Ble utvist

Lucas Hjertøy satte ballen i mål etter 72 minutter for Austevoll og sørget for at stillingen var 3-1, og åtte minutter senere økte Austevoll ved Mattias Hausberg. Ni minutter før slutt ble Alif Nojor Rahman (Lyngbø G19) sendt i dusjen da han fikk sitt andre gule kort. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-4.

Stig Gisle Lunde og Olinuf Tesfaye Jote fikk gult kort.

Austevoll leder serien

Etter tirsdagens kamp ligger Lyngbø på fjerdeplass på tabellen med ett poeng, mens Austevoll er på førsteplass med seks poeng.

Erlend Haugen Stalheim dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Lyngbø møter Vadmyra/Mathopen 7. mai, mens Austevoll spiller neste kamp mot Fyllingsdalen 3.