Tarik Smailovic sendte Ranheim i føringen etter 16 minutters spill, og Ranheim var på farten igjen etter 32 minutter. De doblet ledelsen da Sander Tronseth Sakshaug satte inn 2-0. Vegard Helle Sneisen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 to minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1.

Økte ledelsen

Mussie Salomon Berhane scoret 3-1-målet for Ranheim ti minutter ut i andreomgangen, og etter 67 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Lucas Aiden Moen Neverdal satte inn 4-1. Like etterpå økte Ranheim ved Adrian Leistad. Etter 78 minutter reduserte Nikolai Sunde Fjølstad til 2-5 for Malvik/Hommelvik. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 5-2.

Jonas Martinus Gamlem fikk se det gule kortet.

Ranheim topper tabellen

Etter onsdagens kamp er Ranheim på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Malvik/Hommelvik ligger på femteplass med seks poeng.

Petter Eriksen var kampleder.

1. mai skal Ranheim møte Kattem, mens Malvik/Hommelvik møter Levanger.