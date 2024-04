Her er dagens målscorere for Ørsta 2: Nicoline Moltu Strømmen med to mål.

For Skodje 3 kom disse på scoringslisten i dagens kamp: Maria Myklebust Endresen.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Kåre Terje Fjørtoft var kampleder.

22. april skal Ørsta 2 møte Vigra, mens Skodje 3 møter Hareid.