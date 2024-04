Allerede etter fem minutters spill tok Hei 3 ledelsen ved Thomas Enger, men Eirik Løvlien utlignet for Borg etter 36 minutter. Tony Dewey sendte laget sitt i ledelsen da han satte inn 2-1-målet ni minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-1.

Straffemål

To minutter etter sidebytte fikk Borg straffe. Kallåk satte inn 3-1-målet, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Borg. Borg økte ledelsen da Even Berntsen Kåsa satte ballen i nettet etter 66 minutters spill. Dermed var stillingen 5-1, og Oliver Fischer Dalene økte ledelsen da han satte inn 6-1 seks minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 6-1.

Hei 3s Jørgen Elden pådro seg gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Jarle Wormdahl var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Hei 3 spiller neste kamp mot Brevik 2 26. april, mens Borg prøver seg mot Tørn dagen etter.