Første omgang ble en målløs affære. Det sto 0-0 til pause.

Var suverene i andre omgang

Fem minutter ut i andre omgang tok Kolvereid 7er ledelsen ved Hanna Annie Leknes. Ti minutter senere ble vondt til verre for Bangsund 7er, da Hestad doblet ledelsen for Kolvereid 7er. Etter 50 minutters spill økte Kolvereid 7er ved Christine Aiqian Williksen, og Hestad la på til 4-0 like etterpå. Etter 55 minutter vartet 34-åringen opp med hattrick, og Kolvereid 7er rykket ytterligere ifra da Kristin Østnor Lande økte ledelsen to minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 0-6.

Tok steg på tabellen

Etter mandagens kamp er Bangsund på åttendeplass på tabellen med null poeng, mens Kolvereid ligger på andreplass med fire poeng.

Ihne Aarøe var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Bangsund spiller neste kamp mot Åfjord 28. april, mens Kolvereid bryner seg på Åfjord 4. mai.