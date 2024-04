Express tok ledelsen ved Kaupang bare noen minutter ut i kampen. Gimletroll 2 dunket inn 1-1 fra krittmerket etter bare seks minutter. Express tok ledelsen igjen da Fabian van den Beld scoret etter 19 minutters spill, men Gimletroll 2 utlignet til 2-2 etter 45 minutter. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-2.

Dominerte andre omgang

Kaupang scoret igjen da han gjorde 3-2 fire minutter etter hvilen, men Gimletroll 2 gjorde 3-3 etter 67 minutters spill. F. Beld ga Express ledelsen på nytt rett etterpå, og F. Beld fikk sitt hattrick etter 71 minutter. Seks minutter senere var hattricket et faktum for Kaupang, og etter 80 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Philip van den Beld satte inn 7-3. Express økte ledelsen da Kaupang satte ballen i nettet like etterpå. Dermed var stillingen 8-3. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-8.

Jonas Berg Olsen fikk se det gule kortet.

Mye å se fram til neste runde

Jan Næss var dommer i kampen.

23. april skal Gimletroll 2 møte Øyestad, mens Express møter Randesund 3.