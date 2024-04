En spiller sendte Charlottenlund i føringen etter 14 minutter, og Enoch Twimukye doblet ledelsen da han satte inn 2-0 fem minutter senere. Samme spiller (Charlottenlund G14) scoret 3-0 fra straffemerket et kvarter før hvilen. Åtte minutter senere fikk Charlottenlund straffespark, og Henrik Nikolaisen Nygård scoret fra krittmerket. Noen minutter før pause var hattricket et faktum for Twimukye. Lagene gikk i garderoben på stillingen 5-0 til pause.

Charlottenlund var suverene i andre omgang

Charlottenlund rykket ytterligere ifra da Noah Aavik Hellan økte ledelsen tre minutter etter sidebytte, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da en av lagets spillere satte inn 7-0. Christian Bavosi Nakstad økte ledelsen for Charlottenlund da han satte inn 8-0 seks minutter ut i andre omgang, og Henrik Nikolaisen Nygård scoret igjen da han gjorde 9-0 ett minutt senere. Etter 46 minutters spill økte samme lag ved Haugan, og samme lag økte ledelsen da Noah Aavik Hellan satte ballen i nettet like etterpå. Dermed var stillingen 11-0. Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, la Haugan på til 12-0 for Charlottenlund, og Nakstad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 13-0 for vertene tre minutter senere. Haugan gjorde hattrick etter 63 minutter. Rett etterpå reduserte Nidelv ved Andreas Oterholm Hoff. Etter 65 minutters spill økte avstanden mellom lagene da en spiller satte inn 15-1 for Charlottenlund, og Haugan satte ballen i nettet og økte ledelsen tre minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 16-1.

Charlottenlund topper serien

Etter fredagens kamp ligger Charlottenlund på førsteplass på tabellen med tre poeng, mens Nidelv er på niendeplass med null poeng.

Lucas Mikael Stensheim Larsen var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Nidelv prøver seg mot Tynset 14. april, mens Charlottenlund spiller neste kamp mot Freidig 21. april.