Adrian Stoum Daaland sendte Charlottenlund foran da han satte inn 1-0 etter kun fem minutters spill, og Jonas Utseth Vennatrø scoret og doblet ledelsen for Charlottenlund. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 2-0.

Publikum fikk mye å juble for

Åtte minutter etter sidebytte økte Charlottenlund ved Nicolai Lind-Olsen, og samme spiller økte ledelsen for Charlottenlund da han satte inn 4-0 etter 73 minutter. Vennatrø satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Charlottenlund. Kai-Alexander Aasheim reduserte for Tolga-Vingelen åtte minutter senere, og fem minutter før slutt ble avstanden mellom lagene mindre da Kristian Dæhli Ryen reduserte til 2-5. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-2.

Charlottenlunds Jakob Klæboe Greger fikk se det gule kortet. For Tolga-Vingelen fikk Simen Eggen og Brede Kolstad Østgård gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Erlend Tømmerås Røkke var dommer i oppgjøret.

Charlottenlund prøver seg mot Ålen 19. april, mens Tolga-Vingelen spiller neste kamp mot Byåsen 2 to dager senere.