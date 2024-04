Ida Krokvik Strandheim ble helten for Ørland

Ida Krokvik Strandheim sto for den avgjørende scoringen for Ørland i 1-0-seieren over Tiller på Ørland Sparebank stadion kunstgress i seriestarten i J17 2. divisjon, Avdeling 3 - Vår onsdag.