Sindre Lerøen Kjosavik sendte Østsiden Askøy 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 14 minutters spill, men Adrian Buanes sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 etter 28 minutter. Fana 3 tok ledelsen da Robin Emil Tangen scoret sju minutter senere, og Kristian Kvalsund Ringstad scoret 3-1-målet for Fana 3 noen minutter før pause. Ved pause var stillingen 3-1.

Fana 3 var suverene i andre omgang

Robin Manum Gjedrem økte til 4-1 for Fana 3 ett minutt etter sidebytte, og Ringstad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Fana 3. åtte minutter senere økte avstanden mellom lagene da Gjedrem satte inn 6-1 for Fana 3, og Heine August Linga satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 57 minutters spill. Fana 3 rykket ytterligere ifra da Jørgen Hjelle økte ledelsen sju minutter senere, og etter 78 minutter økte avstanden mellom lagene da Fredrik Schjeldrup Tylden satte inn 9-1. Buanes scoret sitt andre mål da han gjorde 10-1 åtte minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 10-1.

Fana 3s Heine August Linga og Adrian Buanes fikk gult kort.

Klatret til åttendeplass

Etter kampen står både Fana 3 og Østsiden Askøy 2 med tre poeng.

Marko Milankovic var dommer i oppgjøret.

4. mai er det ny kamp for Østsiden Askøy 2. Da møter de Lyngbø 2. Fana 3 skal måle krefter med Frøya 2 5. mai.