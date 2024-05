Bakker sendte Herd i ledelsen da han satte inn 1-0 etter kun ti minutter, og Herd doblet ledelsen da Thomas Valaas Breivik satte inn 2-0. Bakker økte til 3-0 for Herd et kvarter før pause. Edvin Sønderland Fjørtoft gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-3 etter 40 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3.

Dommeren pekte på straffemerket

Etter 58 minutter var hattricket et faktum for Bakker. Martin Hatlehol (Brattvåg/Norborg/Ravn G16) scoret 2-4 fra krittmerket to minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 2-4.

Elias Aasen Holmelid fikk gult kort.

Herd klatret til fjerdeplass

Etter onsdagens kamp er Brattvåg/Norborg/Ravn nummer seks på tabellen med tre poeng, mens Herd er på fjerdeplass med seks poeng.

Abubakar Abdullahi Ali var kampleder.

14. mai skal Brattvåg/Norborg/Ravn møte Sykkylven, mens Herd møter Bergsøy.