Stykket sendte Snøgg 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter bare tre minutters spill. Etter 16 minutter ble vondt til verre for Vinje, da samme spiller doblet ledelsen for Snøgg 2. sju minutter senere var hattricket et faktum for Snøgg 2-angriperen. Vinje reduserte etter 27 minutters spill. Stykket økte til 4-1 for Snøgg 2 fem minutter senere. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-4.

Målbonanaza etter pausen

Fire minutter etter sidebytte økte Snøgg 2 ved Aras Mahran Haji. En av lagets spillere reduserte til 2-5 for Vinje like etterpå, og Vebjørn Groven reduserte for vertene ti minutter ut i andre omgang. Alexander Nykås Engebretsen økte ledelsen da han satte inn 6-3 ti minutter senere. En spiller gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 4-6 tre minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-6.

Ny runde - nye muligheter

Oppgjøret på Åmot stadion ble ledet av Patricio Antonio Miranda. 57 tilskuere så kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vinje prøver seg mot Fyresdal 15. mai, mens Snøgg 2 spiller neste kamp mot Fyresdal 24. mai.